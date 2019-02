La Juventus è alle prese con il caso Paulo Dybala. Scappato negli spogliatoi prima della fine della partita poi pareggiata contro il Parma, non sarà multato ma sarà richiamato ufficialmente per farlo rientrare nei ranghi. Un suo possibile addio a fine stagione è sempre più probabile e fra le pretendenti c'è anche, forse a sorpresa, l'Inter.



MAROTTA ESTIMATORE - Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, il nome di Paulo Dybala era già stato fatto da Marotta alla proprietà nerazzurra nel momento di maggiore tensione con Wanda Nara per il rinnovo di Icardi. Un rinnovo che arriverà, ma che non ha frenato la voglia dell'ad nerazzurro di provare un tentativo con la Juventus.



LE CIFRE - La Juventus, va detto, non lo regalerà a nessuna delle pretendenti e per portarlo via da Torino servirà un'offerta da almeno 130 milioni di euro. La posizione del giocatore ovviamente potrebbe aiutare il club nerazzurro in una trattativa complessa e che Marotta, secondo Tuttosport, sta valutando sia dal punto di vista dei benefici tecnici che, soprattutto, per l'impatto costi-benefici che avrebbe sul bilancio un'operazione di questa portata. Se si aprisse uno spiraglio l'Inter ci proverà, anche se non sarà semplice.