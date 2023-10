Nel corso di un’analisi complessa sulla vicenda Lukakau, l’amministratore delegato dell’Inter Marotta parla così all’evento organizzato dalla Gazzetta dello Sport: "Fra Icardi e Lukaku? Mah….viste come sono andate le cose a questo punto scelgo Icardi. Il rammarico è stato non prendere Haaland ai tempi della Juventus quando era al Molde. Per motivi economici non potevamo fare quel tipo di operazione. Nella mia carriera però poi sono riuscito a prendere dei calciatori a parametro zero che ci hanno fatto svoltare”.