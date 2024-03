Inter, Marotta: 'Vogliamo scudetto e record di punti. Rinnovo Lautaro prima della fine del campionato'

Beppe Marotta, amministratore delegato area sport dell’Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro il Napoli:



Come si apprestano i giocatori ad andare in campo dopo la delusione Champions?

“Quando si parla di Inter, in tutte le sue componenti, bisogna gestire questi momenti. Non è un momento negativo, la testimonianza più sincera è lo striscione ‘Fieri di Voi’ della Curva. Lo siamo anche noi del gruppo per il percorso intrapreso, continuiamo con grande ottimismo e coraggio”.



Non trova le critiche post-Atletico un po’ troppo feroci?

“Quando si è un grande club bisogna convivere anche con queste critiche feroci. Ma con la consapevolezza di un cammino che ci sta vedendo portare avanti una stagione bellissima. Il campionato italiano lo vince la squadra più forte in assoluto, le competizioni europee non sempre vengono vinte dalle squadre più forti: ci sono tante componenti, dal sorteggio agli infortuni. Col vecchio regolamento saremmo passati noi. Ci sono stati errori ma dobbiamo farne tesoro per il futuro”.



Ha qualcosa da rimproverare alle seconde linee dell’Inter visto quello che ha fatto Depay?

“No, ci sono occasioni in cui diventano determinanti e altre meno. Succede anche alle prime linee. I 24 giocatori che dobbiamo usare devono rispondere nel modo migliore; non sempre le prestazioni sono ottimali, noi abbiamo costruito una squadra in base alle potenzialità e siamo contenti della rosa a disposizione. Non si può non valutare positivamente questa stagione”.



Quando arriva il rinnovo di Lautaro? E come lo ha visto in questi giorni?

“Siamo primi in classifica con un buon margine ma non dobbiamo sederci. Ci sono tanti punti a disposizione e vogliamo conquistare questo traguardo il prima possibile, magari accompagnandolo ad un record di punti che sarebbe bello. Siamo concentrati per conquistare qualcosa di straordinario. Per Lautaro, prima della fine del campionato arriveremo ad una conclusione; adesso ci siamo dedicati ad impegni diversi e per questo abbiamo rallentato, ma il rapporto con l’agente è splendido e non può esserci altra conclusione che quella del rinnovo”