Marco Materazzi, ex difensore dell'Inter, ricorda in un'intervista concessa a FourFourTwo l'esperienza all'Everton: "Riguardo a quei cartellini rossi bisogna sempre valutare come sono arrivati. Me ne ricordo uno, contro Darren Huckerby. C’è una mia foto in cui piango appoggiato ai cartelloni pubblicitari. Quel cartellino rosso, a mio avviso, era completamente ingiusto. Ma sai come funziona in Inghilterra: quando è rosso, è rosso. Non ci sono scuse. Mi ha insegnato qualcosa, ho imparato cosa significa essere straniero in un nuovo paese. Quando i giocatori stranieri vengono in Italia, dicono di aver bisogno di tempo. È stato bello provare quell’esperienza e mi ha aiutato. Sono tornato in Italia per avere più visibilità per la Nazionale, cosa che non avrei avuto giocando all'estero. Il mio sogno azzurro mi ha spinto a tornare".