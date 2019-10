Sandro Mazzola duro su Antonio Conte. Ospite di 'Un Giorno da Pecora' Rai Radio 1, l'ex Inter parla così dell'attuale tecnico nerazzurro: "Abbiamo fatto bene a toglierlo alla Juve, però non mi convince... Quando parla mi sembra parli ancora con gli juventini invece che con i nostri, perché si nasce juventini come si nasce interisti, è difficile cambiare. Continua ad essere bianconero? Sì, non c'è niente da fare, è una cosa che ha dentro proprio. Questa sensazione la trasmette ​anche da come guarda la partita. Vorrebbe parlare come da juventino, poi si accorge che è all'Inter e parla da interista. Protestando con gli arbitri come quando era alla Juve? Come avete fatto ad indovinare? Alla Juve gli bastava alzare le mani e guardare l'arbitro per avere un rigore qui. Qui invece no. L'arbitro ha favorito la Juve anche ieri? Cavoli, come sempre, anche ieri. Icardi? Manca, mi piaceva molto. Lo preferisco a Lukaku".