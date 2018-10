Sandro Mazzola, leggenda dell'Inter, parla di Federico Chiesa a Lady Radio: "Federico mi piace tantissimo, è uno di quelli che punta sempre l’uomo. Talvolta lo guardo e penso a cosa farei io in quella situazione: rimango sempre stupito, ne inventa sempre una. Inoltre, è un calciatore che fa giocare gli avversari con la paura, non basta mai un uomo, servono raddoppi per fermarlo. Fossi nei dirigenti dell’Inter, farei di tutto per portarlo a Milano".