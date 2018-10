contro il Barcellona giocherà" la conferma della titolarità in Champions League del difensore brasiliano è arrivata in conferenza stampa da parte dell'allenatore dell'. Parole importanti che certificano la fiducia nel difensore che in questo inizio di stagione ha trovato spazio più per il forfait di altri elementi della rosa che non per una pura e semplice scelta tecnica.Questa volta no, la possibilità di schierare ancora il muro de Vrij-Skriniar è nelle possibilità dell'allenatore toscano che, al contrario, ha scelto di premiare l'ottimo stato di forma del centrale., con data di scadenza 30 giugno 2019, ma che potrebbe essere rivista in tempi brevi.eppure nella mente di MirandaLe parole d'affetto verso ile un ritorno in patria in Brasile sono state il primo segnale. L'interesse pubblico delun altro. E ora dalla Spagna confermano che ilsta provando a riportare in Liga l'ex-Atletico Madrid già nel corso del prossimo mercato invernale.. Il presente alla corte di Spalletti è ben definito e se l'affare converrà a tutti, soprattutto a livello economico, il futuro di Miranda potrebbe essere lontano da Milano.