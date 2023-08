Inter-Monza potrebbe non prendere il via alle 20,45 come prestabilito da programma. Il club brianzolo è rimasto infatti a lungo bloccato in autostrada lungo la Cormano-Sesto in viaggio verso San Siro a causa di un incidente che è stato lentamente sbrogliato. Il pullman ospite è arrivato allo stadio con grande ritardo e per questo il fischio d'inizio sembrava potesse slittare, ma si partirà in perfetto orario..