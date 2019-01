L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport parla dell'Inter e spiega ad Appiano gentile ci sia un nervosismo diffuso.



“Mica piove, nevica sull’Inter. Perché diventa difficile far uscire il sole, quando c’è quello che si allena poco e male e chiede di andare via mentre discute con i compagni, il mercato che «a me non dà mai nulla, anzi toglie qualcosa», gli infortuni, i cambi di modulo come in un frullatore, un nervosismo diffuso. Ma se c’è da scegliere una foto una, dell’Inter di Torino, è l’incredibile monotonia offensiva, la ricerca di un pareggio che nel secondo tempo non ha prodotto neppure un tiro nello specchio di Sirigu. È il primo punto all’ordine del giorno e chiama in causa Luciano Spalletti, al secondo step negativo consecutivo in campionato: cosa succede nel 2019?”.