L'Inter è irritata con Milan Skriniar. Il difensore slovacco, espulso nel finale della partita pareggiata 3-3 col Sassuolo mercoledì a San Siro, è stato sanzionato dal giudice sportivo di Serie A con tre giornate di squalifica e un'ammenda di 10mila euro per aver bestemmiato e offeso l'arbitro.



La dirigenza nerazzurra ha deciso di non fare ricorso contro questo provvedimento, anzi multetrà pesantemente il calciatore come previsto dal regolamento interno del club. Skriniar salterà le prossime gare con Parma, Brescia e Bologna.