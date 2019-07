45 gol in 82 presenze in Brasile dal gennaio 2018 a oggi. Gabriel Barbosa è tornato ad essere Gabigol e ora l'Inter si prepara a far cassa con la sua cessione. L'attaccante brasiliano è a bilancio per circa 15 milioni ed è tornato, secondo Tuttosport, ad avere un grande mercato che fa ben sperare i nerazzurri.