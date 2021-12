Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter, parla della corsa scudetto, dicendo la sua sul Milan: “Inter favorita per lo scudetto? Ha le carte in regola per poterlo fare, ma aspetterei i prossimi mesi quando il Napoli, squadra fortissima, avrà nuovamente a disposizione alcuni elementi oggi assenti. E poi non sottovaluterei assolutamente il Milan” le sue parole a Tuttocagliari.net.