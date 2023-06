che potrebbe lasciare i nerazzurri dopo appena un anno di militanza, così come era accaduto anche ad Achraf Hakimi. Una Champions giocata da protagonista ha convinto tutti, il periodo nero è ormai alle spalle e il camerunense si è attestato come uno dei portieri più forti d’Europa., fungendo spesso da play difensivo.Le prime voci erano partite qualche settimana fa,sul fatto che dalla Premier più di un club avesse intenzione di farse concretamente avanti. Per questo motivo da viale della Liberazione non sono cascati dal pero quando lo United si è fatto sentire.disponibile a trasferirsi in Premier.L’Inter intanto ha fatto il prezzo, Onana, che era arrivato a parametro zero,Una cifra che lo United sembra intenzionato a raggiungere, anche se magari ci si arriverà gradualmente. Per adesso, appunto, siamo alle prime chiacchiere, ma la trattativa potrebbe incendiarsi da un momento all’altro, visto che gli inglesi hanno ormai deciso di sostituire De Gea.