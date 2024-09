Inter: Pavard non è in forma, Bisseck sì e Inzaghi riflette sulla difesa

AFP via Getty Images

in tutto, ma p, il calendario dice che l'Inter non può più sbagliare e adesso arriva la trasferta di Udine che porrà Inzaghi di fronte a un bivio non banale.Sì, perché, adesso bisogna preoccuparsi di mandare in campo chi sta meglio e attualmente tra i due sembra che il tedesco abbia maggiori energie da spendere.

Neanche lui è stato protagonista di una partenza perfetta, il suo grave errore a Genova è costato il pareggio dei padroni di casa all'ultimo minuto, ma è oggettivo che già sul finire dello scorso campionato Bisseck abbia