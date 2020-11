Il Real aveva bisogno di una vittoria per riaprire il discorso qualificazione e alla vigilia dell'andata contro l'Inter, Zidane parlò di finale da disputare. Un discorso che adesso potrebbe tornare utile al tecnico dei nerazzurri, Antonio Conte. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Zinedine Zidane tre settimane fa parlò di «finale», a proposito della gara con l’Inter. Ora il discorso vale per Antonio Conte: domani in ballo ci sono qualificazione agli ottavi, milioni buoni per i bilanci in questi tempi di pandemia e soprattutto la certificazione - in termini di risultati - di un passo in avanti rispetto alle ultime due stagioni, quando il passaggio del turno è sfuggito all’ultimo tuffo. Domenica Conte ha strigliato l’Inter, perché conscio del momento decisivo e perché scontento per l’atteggiamento della squadra: il Real Madrid, domani, non ammette distrazioni e/o primi tempi pieni di amnesie”.