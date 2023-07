L'Inter sta ancora cercando il sostituto di Skriniar. Come scrive Tuttosport, si tornerà su obiettivi già sondati in passato come Merih Demiral dell’Atalanta e Trevoh Chalobah del Chelsea. Il turco è in uscita dall’Atalanta e l’Inter potrebbe chiederlo in prestito con diritto di riscatto, inserendo nella trattativa Fabbian.