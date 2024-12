Getty Images

Inter, perché Darmian si sta scaldando con i titolari

19 minuti fa



L’Inter si prepara ad affrontare l’ostica trasferta di Firenze, una sfida fondamentale contro la Fiorentina che riguarda i vertici della classifica del campionato italiano. Vista la sconfitta della Lazio, chiunque esca vincente dalla partita in terra toscana si candida a essere la vera e propria avversaria del Napoli capolista in vista di una sfida Scudetto che ci accompagnerà lungo tutto il corso della corrente stagione.



L’Inter ha deciso di scendere in campo con la seguente disposizione scelta dal tecnico Simone Inzaghi: Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. Tuttavia, durante il riscaldamento, come riportato da Sky Sport, c’è stata una particolarità che va evidenziata. Infatti, Matteo Darmian, che inizierà il match partendo dalla panchina, si sta riscaldando insieme al resto della formazione titolare. Data l’emergenza difensiva (sono assenti Acerbi, Pavard e Carlos Augusto) in casa nerazzurra, Inzaghi ha deciso di far muovere anche il proprio jolly della retroguardia, per averlo immediatamente pronto a partita in corso in caso di necessità o di possibili nuovi sfortunati infortuni.