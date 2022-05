Ivan Perisic lascerà l'Inter al termine del suo contratto, in scadenza il 30 giugno, per iniziare una nuova avventura all'estero: secondo quanto riportato da Sport Mediaset, l'accordo col Chelsea è molto vicino per l'esterno croato. Il club nerazzurro infatti non modificherà in nessun modo la propria offerta, nonostante l'ex Bayern si sia rivelato decisivo per la conquista della Coppa Italia e nonostante le parole di accusa al termine della finale: sul tavolo resta un biennale da 4,5 milioni l'anno, poco meno del suo ingaggio attuale.



CHELSEA VICINO - L'indiscrezione delle ultime ore vede Perisic in procinto di stipulare un accordo di massima con il Chelsea, con il passaggio in Premier League che sarebbe molto gradito al classe 1989: mancano alcuni dettagli per ratificare l'accordo, ma il trasferimento dal neroblù al Blues sembra davvero lo scenario più probabile, con le cifre del nuovo contratto ancora da capire, ma superiori a quelle offerte dall'Inter.