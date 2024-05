Inter Primavera eliminata nella semifinale playoff scudetto: ora Chivu può lasciare

E' stata una serata da incubo per l'Inter Primavera, eliminata dai playoff scudetto dopo il ko per 1-3 contro il Sassuolo. Una partita senza storia, con, due dei gioielli della Primavera di Bigica (per lui in questa stagione anche una panchina in prima squadra dopo l'esonero di Dionisi e prima dell'arrivo di Ballardini). A un quarto d'ora dalla fine è arrivato il gol di- altro giocatore da seguire - e al 94' è servito a poco il centro diper i nerazzurri.

- Così. Considerando la stagione negativa della prima squadra, il Sassuolo sta vivendo un paradosso: i "grandi" sono retrocessi in Serie B dopo 11 anni, i giovani sono a 90 minuti dallo scudetto. Tra i protagonisti di questa cavalcata c'è Francesco Palmieri, responsabile delle giovanili neroverdi che potrebbe diventare il nuovo ds del club ma su di lui c'è anche il Catania.

- Futuro in bilico anche per Chivu, che dopo sei anni nelle giovanili dell'Inter - e tre in Primavera - potrebbe lasciare i nerazzurri. L'ex difensore ha il contratto in scadenza a fine giugno,. Nelle scorse settimane era stato accostato all'Ajax come possibile vice di Potter, poi il club olandese ha deciso di puntare su Farioli. Chivu però si sente pronto per fare uno step successivo, e ora può lasciarela Primavera dell'Inter.