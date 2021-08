Robert Prosinecki, ex ct della Bosnia, parla alla Gazzetta dello Sport di Edin Dzeko all'Inter: "Quanti attaccanti ci sono superiori a lui in circolazione? Io ne vedo pochi. Hanno preso un top che sa giocare con tutti i partner d'attacco. Dzeko ha conservato il proprio fisico al massimo, mi aspetto una stagione super. Se è felice fuori dal campo, lo sarà anche dentro. Il confronto con Lukaku? Sono due campioni diversi ma avete mai provato a levare la palla a Edin? Per molti anni è stato il giocatore più decisivo della Roma".