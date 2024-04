Inter, quanti punti mancano per lo scudetto? La seconda stella può arrivare nel derby col Milan

In casa Inter è iniziato il countdown. Il successo contro l'Empoli, firmato dai gol di Dimarco e Sanchez, ha rispedito il Milan a -14 e ha avvicinato lo scudetto numero 20 della storia. La seconda stella sembra essere solo una questione aritmetica, con otto giornate da giocare e 24 punti in palio, all'Inter ne basteranno solo 11 per iniziare la festa.



A questo punto della stagione è difficile pensare a un recupero da parte dei rossoneri, che rischiano di veder trionfare i cugini tra tre giornate, nel derby di lunedì 22 aprile. Tutto questo a patto che la squadra di Simone Inzaghi, che ieri per la 19esima gara non ha subito gol, vinca i prossimi due impegni contro Udinese (8 aprile) e Cagliari (14 aprile) e il Milan non faccia lo stesso contro Lecce (in casa) e Sassuolo (in trasferta).