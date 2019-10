Una delle poche pecche del mercato estivo è tornata prepotentemente d'attualità in casa Inter, dopo le due sconfitte incassate nello spazio di pochi giorni tra Barcellona e Juventus. I guai alla schiena che stanno limitando da un paio di settimane il rendimento di Romelu Lukaku si sono complicati negli ultimi giorni e lo hanno costretto prima al forfait contro i blaugrana e successivamente a un rendimento troppo al di sotto delle aspettative con i bianconeri.



CERCASI ALTERNATIVA - Non poter contare sulla miglior versione di un giocatore che fa della fisicità il suo principale punto di forza, significa partire ad handicap. Ecco perché il fatto che Marotta e Ausilio non siano riusciti ad individuare un calciatore che potesse farne le veci all'occorrenza è un problema che alla lunga rischia di pesare nell'economia della stagione nerazzurra. Lautaro Martinez, Alexis Sanchez e Matteo Politano, gli altri componenti del reparto offensivo, hanno caratteristiche profondamente diverse, nessuno di loro può rivestire il ruolo di prima punta o chi, come l'argentino e il cileno, lo ha fatto in carriera lo interpreta in una maniera completamente diversa. Con medie realizzative al di sotto di quanto richiesto e con conseguenze anche sullo sviluppo dell'intera manovra offensiva.



MESSAGGIO A MAROTTA - Senza voler riproporre inutili discorsi sulla mancanza di un giocatore alla Icardi, non si può però non evidenziare come le due sfide contro avversari di caratura superiore siano state risolte da centravanti veri, come Suarez e Higuain, quei risolutori sui quali l'Inter non ha potuto contare quando serviva.Alla vigilia del match contro la formazione di Sarri, Conte ha lanciato tra le righe un grido d'allarme, evidenziando la netta differenza tra i due organici a livello di profondità, concentrandosi soprattutto sulla qualità superiore delle seconde linee della Juventus rispetto a quelle a sua disposizione. Un appello rivolto a chi a gennaio dovrà provare a cogliere le opportunità che si presenteranno sul mercato, intervenendo in maniera chirurgica in quelle posizioni oggi carenti, ossia una mezzala fisica e di inserimento e una prima punta alternativa a Lukaku.