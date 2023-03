Massimo risultato con il minimo sforzo. L'Inter batte il Lecce e guadagna tre punti fondamentali per la classifica, anche in virtù del tonfo del Milan e della vittoria della Roma sulla Juventus. I nerazzurri hanno risposto alla brutta prestazione di Bologna, scrive la Gazzetta dello Sport, ma senza l'atteggiamento da highlander.



“Nella sfida dei rimpianti con il Milan, è l’Inter a mettere a segno un bel colpo. Col minimo sforzo. Perde Spalletti, vanno al tappeto i rossoneri e Simone Inzaghi si gode la “reazione da uomini”. L’aveva chiesta all’indomani della sconfitta con il Bologna. I nerazzurri non sono proprio guerrieri highlander che mettono a ferro e fuoco il villaggio nemico, ma esperti combattenti che sanno approfittare dei momenti giusti per impadronirsi del bottino. Anche perché non c’è resistenza. Sembra che il Lecce abbia una sola strategia: impedire all’Inter di costruire basso e tagliarle i ponti con l’attacco. Ma il rischio è sempre in agguato. E appena Mkhitaryan fa saltare il piano non c’è alternativa”.