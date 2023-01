Non solo Depay per Correa, fra Inter e Barcellona resta viva anche l'ipotesi dello scambio fra centrocampisti con Marcelo Brozovic in direzione Barcellona e Franck Kessie di ritorno a Milano, stavolta in nerazzurro. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera c'è la data per proseguire le trattative ed è al rientro in Italia dopo la Supercoppa.