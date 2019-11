L'Inter ha trovato l'accordo per il prolungamento di contratto di un proprio tesserato. Non si tratta di un calciatore però, bensì del direttore sportivo Piero Ausilio il cui contratto è attualmente in scadenza a fine stagione, il 30 giugno 2020.



Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport il ds, che ricopre il ruolo nell'Inter fin dal 2014, ha trovato l'intesa per il prolungamento del suo ingaggio fino al 2022 e ora manca soltanto l'ufficialità.