Nemmeno il tempo di ambientarsi, di capire dove sei e cosa stai facendo che(se così si può ancora chiamare).Il bellissimo gol di Zielinski ha condannato i nerazzurri ad una difficile impresa al San Paolo. Subito un verdetto, subito un dentro e fuori.L’Inter di Gasperini perse 2-1 a Pechino contro il Milan salutando così la possibilità di alzare un ultimo trofeo al cielo.Sono passati nove anni, tanto, troppo tempo per società e tifosi.Ecco che questa semifinale contro la squadra di Gattuso assume i connotati di un big match in un big tournament. Un dentro e fuori in cui nessuno sa in che tipo di stato di forma psicofisica saranno le squadre.. Vantaggio relativo dato anche l’ultimo precedente contro la Juve ma pur sempre un fattore da provare a sfruttare.Dopo tre giorni la finale sarebbe un premio per Conte e per l’Inter.. Vincendo infatti i nerazzurri accorcerebbero le distanze dalla vetta portandosi a -6 dalla Juve e a -5 dalla Lazio aumentando il distacco a +12 sulla Roma attualmente quinta in classifica. Proprio il divario sulla Roma sarebbe utile alleato in vista di un possibile recupero scudetto, vedere infatti il quinto posto così lontano a livello mentale sarebbe un aiuto importante nella rincorsa alle prime.Sapere di avere la qualificazione Champions in tasca non sarebbe un particolare trascurabile, anzi.Non sarà facile dopo un periodo di stop così lungo trovare la mentalità giusta per capire che in 180 minuti (o magari di più…) ci si gioca la stagione.Conte dovrà essere il valore aggiunto, toccherà a lui gestire al massimo le forze della sua squadra e motivare i suoi per questo che dovrà essere una partenza sprint.Non si gioca da quasi 4 mesi e la stagione finirà a inizio agosto, è paradossale ma dopo 7 giorni e 3 partite l’Inter potrà già capire se il suo futuro prossimo sarà a mani vuote, con un trofeo in bacheca o anche solo con la possibilità di giocarsi le proprie carte fino all’ultimo minuto.