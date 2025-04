Inter-Roma: formazioni, dove vederla in tv e streaming

, la quintultima. Dopo le due sconfitte con Bologna in campionato e Milan in Coppa Italia, i nerazzurri si presentano a questa sfida in testa alla classifica a pari punti col Napoli: 71, 14 in più dei giallorossi, settimi a quota 57. A. Nel prossimo turno di campionato la Roma riceve la Fiorentina e l'Inter gioca ancora in casa contro il Verona, ma prima va a Barcellona per la semifinale d'andata in Champions League.

: Inter-Roma.: domenica 27 aprile 2025.: calcio d'inizio alle ore 15:00.: DAZN: DAZNSommer; Pavard, Acerbi, Bisseck; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Barella, Carlos Augusto; Arnautovic, Lautaro. All. Inzaghi.Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Cristante, Angelino; Dovbyk, Soulé. All. Ranieri.

Inzaghi recupera Dumfries e Zielinski per la panchina, ma non Thuram e deve fare a meno degli squalificati Bastoni e Mkhitaryan. Dall'altra parte l'unico indisponibile per Ranieri è Dybala.Inter-Roma è visibile su DAZN attraverso l'app fruibile su smart tv, oltre che su console di gioco (PlayStation e Xbox) e device come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. DAZN è attivabile anche tramite Amazon Prime Video dalla sezione "Prime Channels".- L'applicazione di DAZN è disponibile anche per dispositivi portatili come smartphone e tablet; da browser sarà necessario collegarsi al sito ufficiale e accedervi con le credenziali dell'account.