Non è ancora certo di vestire la maglia dell'Inter, Eddy Salcedo. L'attaccante del Genoa doveva trasferirsi in nerazzurro in prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro, ma come scrive il Corriere dello Sport lo stesso giocatore, che sarebbe stato aggregato alla Primavera di Madonna, sta prendendo tempo non contento della soluzione.