Lazar Samardzic può ormai considerarsi un calciatore dell'Inter. Il centrocampista classe 2002 non è né in campo, né in panchina nell'amichevole che l'Udinese gioca stasera in casa contro i qatarioti dell'Al-Rayyan. Questa settimana il calciatore si sta allenando a parte per evitare il rischio di infortunarsi. L'Inter gli ha comunicato che entro lunedì arriverà a Milano.