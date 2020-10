Stefano Sensi e Alexis Sanchez non ci saranno domani in Ucraina per la partita che vedrà l'Inter affrontare lo Shakhtar Donetsk per il secondo turno di Champions League. I due giocatori sono alle prese con i rispettivi problemi muscolari alla coscia e all'adduttore e non sono partiti con il resto della squadra e sono rimasti a Milano.