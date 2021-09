Buone notizie arrivano da Appiano Gentile per Simone Inzaghi che nel corso dell'allenamento odierno con i giocatori che non sono partiti con le rispettive nazionali ha ritrovato anche uno dei lungodegenti della rosa nerazzurra. Si tratta di Alexis Sanchez che dopo l'allenamento con la palla di ieri oggi, ha ritrovato anche i compagni di squadra.



PARZIALMENTE IN GRUPPO - L'attaccante cileno, infatti, nel corso dell'allenamento di oggi ha svolto una parte di allenamento individuale, ma anche una parte di allenamento in gruppo insieme ai compagni. Una notizia che conferma i numerosi progressi fatti dopo l'infortunio subito ormai più di un mese fa in Coppa America e che preoccupava e non poco lo staff nerazzurro.



VEDE LA SAMP - Se nelle giornate di domani o dopodomani i progressi di Sanchez continueranno a dare segnali positivi, portandolo magari a prendere parte a tutta la seduta con il resto del gruppo, il cileno potrebbe anche tornare tra i convocati in vista della sfida contro la Sampdoria. Più improbabile, invece, che il cileno anche se convocato scenda in campo mentre una convocazione per la sfida di Champions League contro il Real Madrid è l'obiettivo che tutti alla Pinetina si sono prefissati.