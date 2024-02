Inter, scatto scudetto. Ma adesso Lautaro e compagni non devono buttarlo di nuovo

Pasquale Guarro

Nel derby d’Italia che valeva la prima fuga scudetto, l’Inter ha preso la Juventus al collo fin dal primo minuto, a marcare una superiorità che è sempre stata tale a prescindere dalla classifica. Gioco, differenza reti, rosa: l’Inter ha sempre dato la sensazione di essere la squadra più forte, inseguita da una Juventus che ha spesso vinto di corto muso e nei minuti finali di gioco. Due percorsi diversi che alla fine avevano portato le due squadre allo stesso punto, almeno prima di questa sera, visto che adesso i nerazzurri si sono messi a 4 punti di distanza e con una partita ancora da recuperare.



ESPERIENZA INSEGNA - È la lepre che semina il cacciatore? Forse si, anche se per adesso Inzaghi frena e lo fa a ragion veduta, buttando uno sguardo al calendario. La prossima settimana l’Inter sarà di scena a Roma, mentre i bianconeri affronteranno in casa l’Udinese. È giusto godersi la serata senza anticipare feste, anche perché quel famoso derby del 2021-22 deve pur sempre insegnare qualcosa: i nerazzurri erano in vantaggio e sarebbero scappati a + 7 sui rossoneri, ma a fine partita si ritrovarono con un misero + 1 e poi le cose andarono come andarono. E allora, se è vero che le esperienze negative aiutano a crescere e a non ripetere gli stessi errori, Inzaghi fa bene a contenere gli entusiasmi.



È altrettanto vero che vincere contro la Juventus pone l’Inter in vantaggio nella questione che riguarda gli scontri diretti. Ma non solo, ormai la superiorità degli uomini di Inzaghi è conclamata e si sa, da grandi poteri derivano grandi responsabilità. Sembra un paradosso, ma è proprio così: l’Inter sta dimostrando settimana dopo settimana di poter dominare su tutti i campi e il pensiero comune è solo uno: questo scudetto possono perderlo solo i nerazzurri. Inzaghi non la pensa così: il percorso è ancora lunghissimo e il calendario insidioso, inoltre l’Inter avrà due partite di Champions molto dispendiose, contro l’Atletico di Simeone, mentre la Juventus potrà recuperare fiato, energie e punti. Così come il Milan. E allora… “Mai dire gatto se non ce l’hai nel sacco”.