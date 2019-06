. Poco prima delle 15 è entrato nella nuovissima sede nerazzurra Giovanni, amministratore delegato del, per definire il trasferimento del centrocampista ex Cesena nella Milano interista. Seguito anche dal Milan, che valutava il giocatore non più di 15 milioni di euro, il classe '95 è pronto a incominciare la nuova avventura all'Inter, ci sono solo gli ultimi dettagli da limare.- 5 milioni di euro subito per il prestito, 22 per il diritto di riscatto, più il cartellino di un giovane giocatore dell'Inter. Nell'affare non rientreranno né(promesso sposo del Parma), né(che va al Genoa), ma, difensore riacquistato a gennaio dal Pescara. C'è da mettere solo nero su bianco e limare le ultime questioni, con Sensi prossimo al vestire la maglia nerazzurra.