L'Inter migliore si è vista con Sensi in campo e per questo motivo Conte conserva grande stima per il centrocampista. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Già, Sensi. La migliore espressione dell’Inter si è avuta con l’ex Sassuolo in campo. È stato travolto dagli infortuni, ma la fiducia di Conte è intatta. Come intatte sono le convinzioni... tattiche dell’allenatore. Il 3-5-2 è un binario che non val la pena abbandonare”.