Marko Arnautovic è già pronto per il derby. Il nuovo acquisto dell'Inter non ha paura di esporre chiaramente i propri obiettivi e le aspettative in vista del big match di campionato in programma per sabato prossimo. Dal ritiro della nazionale austriaca, il giocatore ha parlato proprio di Inter-Milan, ribadendo la sua volontà di fare la differenza, spostando anche l'attenzione sul match di Champions League col Salisburgo, formazione del suo paese:



DERBY - "Tutta la squadra è pronta, vogliamo assolutamente vincere."



SALISBURGO - "Sono andato all'Inter per vincere, non per dare abbracci. L’obiettivo è vincere titoli ogni anno. Abbiamo un’ottima squadra e siamo pronti a tutto. Non sono in nerazzurro solo per far numero, ma per giocare e aiutare la squadra".