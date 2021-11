L'Inter lavora al presente con un occhio già proiettato al futuro. Con questa filosofia i nerazzurri hanno bloccato da tempo André Onana, che arriverà a parametro zero dall'Ajax col quale ha il contratto in scadenza a giugno. Il portiere nigeriano è tornato in campo con i Lancieri dopo aver scontato una lunga squalifica, ma il giocatore manda chiari messaggi sul futuro: "Dopo aver dato tutto per questo club è arrivato il momento di andare via. Escono tutti i giorni articoli su di me, ma vi posso dire che non ho un accordo né con l'Arsenal né con il Lione. E attualmente il mio contratto è ancora con l'Ajax".