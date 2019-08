Kevin Strootman, ex centrocampista della Roma accostato anche all’Inter nei giorni scorsi, parlato a Phoceen non smentito i rumours su un suo possibile addio al Marsiglia dopo una sola stagione: “Il calcio è questo, solo i giocatori che sono arrivati in estate sono sicuri di restare a Marsiglia. Personalmente mi sono già espresso su questo argomento, e ora mi concentro solo sul calcio, sono a Marsiglia e gioco qui. La mia posizione in campo? Faccio quello che mi chiede il mister, posso giocare a destra o sinistra o in mezzo al campo. Posso fare meglio e tutti dobbiamo prepararci bene alle prossime sfide”.