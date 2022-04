Intervistato da fcinter1908.it, l'ex difensore dell'Inter, Michele Serena, ha parlato dell'importante vittoria dei nerazzurri sul campo della Juvenuts.



Pur soffrendo e giocando male, l'Inter riesce a portare via tre punti da Torino. E' la vittoria della svolta dopo un periodo difficile?

“Sicuramente è una vittoria pesante. Sono quelle vittorie che possono dare una grande spinta, vincere a Torino in casa della Juventus non è da tutti. Come sia arrivata ha un'importanza relativa, quel che conta sono i tre punti, che mettono anche un po' a posto la classifica. Se l'Inter vincesse la partita contro il Bologna...”.



All'Inter mancava vincere queste partite in sofferenza per riprendere consapevolezza?

“E' una vittoria di sofferenza: una volta trovato il vantaggio, la squadra è riuscita a portarlo fino in fondo, ed è questo che dà forza, che può darsi la spinta in un momento cruciale della stagione. Può certamente aumentare la consapevolezza. Penso sia una vittoria che va al di là dei tre punti, credo sia importante per questo”.