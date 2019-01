L'Inter continua a valutare la possibilità di riscattare Sime Vrsaljko. Il terzino, in prestito con diritto riscatto fissato a 17.5 milioni dall'Atletico Madrid potrebbe non essere confermato, proprio come accaduto con Cancelo la scorsa estate. Secondo La Gazzetta dello Sport, a differenza di quanto accaduto con il portoghese, a frenare il riscatto sono i dubbi sulle condizioni fisiche dell'ex Sassuolo.