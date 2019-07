Alla vigilia della sfida contro la Juventus, seduto accanto ad Antonio Conte, Milan Skriniar parla in conferenza stampa e risponde alle domande dei giornalisti presenti in Cina. Queste le sue parole riportate dal profilo twitter ufficiale dell'Inter.



“Contro la Juventus sarà un’amichevole importante, è un momento in cui entrambe siamo ancora in preparazione. Sia noi che loro cercheremo di giocare una buona partita e speriamo di vedere dei miglioramenti al di là del risultato”