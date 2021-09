1.000.000 Fan Tokens



Nerazzurri, you did it. @Inter Fan Tokens made available during the FTO® are now SOLD OUT.



Thank you for your support$INTER$CHZ pic.twitter.com/KQVLSL8m9w — Socios.com (@socios) September 10, 2021

Lo ha comunicato la stessa società, che ha messo in vendita: "1.000.000 di Fan Token! Nerazzurri, ce l’avete fatta. Tutti i Fan Token dell’Inter resi disponibili durante la FTO (Fan Token Offering) sono ora ESAURITI. Grazie per il vostro supporto", si legge in un tweet ufficiale pubblicato dall’account di Socios.com. E ancora: "Siamo consapevoli che alcuni fan non sono riusciti ad acquistare i Fan Token a causa della forte domanda. $INTER sarà presto nuovamente disponibile sull'App Socios a prezzo di mercato".(con la criptovaluta $CHZ da acquistare prima con la propria carta di credito o di debito)come incontrare i calciatori e viaggiare con la squadra in trasferta; vincere prodotti ufficiali partecipando a giochi e quiz; influenzare alcune decisioni del club nerazzurro. Ad esempio i tifosi di altri club attraverso dei sondaggi hanno scelto il design della prima maglia, dello spogliatoio e del pullman di squadra, la canzone da ascoltare allo stadio dopo ogni gol, la nuova fascia di capitano e il messaggio da scriverci sopra oltre ad aiutare l'allenatore a decidere la formazione iniziale in una partita amichevole