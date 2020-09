Il classe 2002 Sebastiano Esposito quasi sicuramente lascerà l’Inter in prestito in questa sessione di mercato. L’attaccante è in cerca di spazio per mostrare le proprie qualità e i nerazzurri, visto anche il ritorno di Pinamonti, possono garantirgliene davvero poco.



Sul giocatore, secondo SkySport, ci sarebbe forte il pressing della Spal, determinata a riconquistare la serie A dopo la retrocessione dello scorso anno. Sul giovane c’è anche l’interessamento del Crotone che lo vorrebbe affiancare ai due punti fermi Simy e Messias.