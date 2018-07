Luciano Spalletti, allenatore dell'Inter, parla a Sky Sport dopo l'1-1 contro il Chelsea: "Abbiamo sofferto la maggiore qualità tecnica, la maggiore velocità, poi siamo cresciuti. A me piace la disponibilità, voler mettere in pratica quello che è il calcio che vogliamo andare a fare. Bisogna alzare il ritmo, cambiando anche idea all'ultimo momento, questo è chiaro. Quando giochi contro queste squadre bisogna tirare fuori la giocata e la qualità. Avversari come questi ti stancano. Sono passati in vantaggio su un'interpretazione sbagliata nostra, poi però la partita l'abbiamo fatta. Non abbiamo molti ricambi in questo momento qua, abbiamo giocato molte partite e i giocatori sono sempre gli stessi".



SU ASAMOAH - "Non gli brucia la palla tra i piedi, sa valutare quando utilizzare i due-tre tocchi e quando fare velo, neanche sfiorarla. Il suo passato lo racconta che ha fatto benissimo anche in mezzo, volevo fare giocare Dalbert con continuità, ha fatto vedere delle buone cose ma deve crescere con velocità Emmers ha fatto vedere di essere un giocatore pronto".



SUL MERCATO - "Rosa lunga? Si può dire fino all'infinito, è abbastanza chiaro. Se si va a vedere le squadre che arrivano in cima al campionato hanno due formazioni ciascuna. Giocando ogni 3 giorni, 6 giocatori vanno cambiati. Poi ci sono gli infortuni, ci vuole il doppio portiere forte e noi lo abbiamo, ci vuole il sostituto di Icardi. Siamo vicini al completamento, ma manca ancora qualcosa".