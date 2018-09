Contro le piccole, l'Inter fatica a dominare lì nel mezzo. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come l'undici di Spalletti non abbia ancora risolto i propri problemi a centrocampo.



“Lautaro promosso, l’Inter pure ma con qualche riserva. Perché contro squadre chiuse, come lo è stato questo Cagliari un po’ dimesso, fa sempre abbastanza fatica a dominare la partita e, soprattutto, a chiuderla. Il secondo gol di Politano è arrivato al tramonto della sfida. E nel mezzo non è che abbia proprio schiacciato il Cagliari nella sua area. Un po’ di alibi ci sono. Il turnover massiccio: sei uomini cambiati rispetto alla sfida con la Fiorentina. L’Inter non mutava tante pedine dall’aprile 2016”.