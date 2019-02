Luciano Spalletti ritrova Keita Baldé in vista della sfida contro il Parma, in programma sabato sera. Come riferisce il Corriere dello Sport, l'attaccante senegalese ha ripreso ieri a lavorare con il gruppo per buona parte dell'allenamento. Da escludere che l'ex Monaco e Lazio possa essere schierato dal primo minuto, ma potrà essere un'arma da utilizzare a gara in corso.