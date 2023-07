, per il quale è prevista in settimana l'accelerazione decisiva da parte del Manchester United. Non appena il club inglese arriverà a soddisfare le richieste nerazzurre avvicinando, tra parte fissa e bonus, la fatidica quota dei 60 milioni di euro, Ausilio e Marotta avranno il via libera per portare avantiSe per Anatoliy Trubin dello Shakhtar Donetsk le richieste sono importanti, Sommer può essere strappato al Bayern Monaco a condizioni decisamente più favorevoli.- Nella testa della dirigenza interistagrazie alla quale l'inserimento e la crescita del numero uno dell'Under 21 ucraina sarebbero più morbidi e graduali.per far fronte al grave infortunio subito da Manuel Neuer,prevista nell'accordo e verosimilmente sottoscritta proprio in vista di un ritorno in pianta stabile e da prima scelta del forte portiere tedesco, titolare indiscusso del ruolo., l'Inter metterebbe le mani su Sommer. Potendo gestire con maggiore serenità la trattativa per l'altro rinforzo previsto in quella posizione, quel Trubin sul quale l'Inter ha messo gli occhi da tempo.- Sono della giornata di ieri le indiscrezioni provenienti dall'Ucraina circa la maxi richiesta di 35 milioni di euro da parte dello Shakhtar per far partire il classe 2001, nonostante il suo contratto sia destinato ad esaurirsi tra un anno. Una richiesta giudicata fuori mercato dall'Inter, al lavoro per blindare l'accordo col giocatore e sedersi in un secondo momento al tavolo delle trattative con maggiori argomenti per far valere la propria posizione, che per un calciatore in scadenza nell'estate 2024 contempla un investimento compreso tra i 10 e i 15 milioni di euro.