Getty Images

Inter, Stankovic va in prestito in Svizzera: ecco dove, tutti i dettagli

2 ore fa

2

Nuova operazione in casa nerazzurra. Aleksandar Stanković, figlio d’arte del più noto Dejan (ex giocatore di Lazio e Inter) e fratello del portiere Filip, termina la sua esperienza nella Primavera del club di Viale della Liberazione – nell’ultima stagione ha realizzato 7 reti e 3 assist – e si affaccia, per la prima volta, al mondo del calcio professionistico.



È infatti ufficiale il suo trasferimento al Lucerna in prestito con diritto di riscatto fissato a 1.5 milioni di euro. L’Inter si è riservata la possibilità di riportarlo in nerazzurro pagando un indennizzo. Nel caso in cui, invece, il club svizzero decidesse di acquistarlo definitivamente, Stankovic firmerà un contratto fino al 30 giugno 2028.