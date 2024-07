Inter, sacrificio Carboni per andare incontro alle richieste di Oaktree

L’Inter potrebbe scegliere di sacrificare Valentin Carboni e potrebbe farlo perché ad oggi l’attaccante argentino sembra essere l’unico calciatore in grado di garantire al club i ricavi richiesti dalla nuova proprietà. Contrariamente al passato, almeno per adesso non sono arrivate grosse offerte per i big a disposizione di Inzaghi e questo azzera quasi del tutto il rischio che possa esserci qualche sacrificio. Una buona notizia, ma c’è pur sempre il rovescio della medaglia perché poi da qualche parte i ricavi devono pur sempre arrivare.

Ecco perché il nome di Valentin Carboni inizia a essere costantemente accostato a diversi club d’Italia e d’Europa.L’Inter valuta Carboni una trentina di milioni, occorre dunque una proposta indecente per lasciarlo andare via, in caso contrario Carboni partirà in ritiro con Inzaghi e potrebbe anche rimanere in nerazzurro per tutto il resto della stagione, visto che Arnautovic non ha convinto del tutto. Questa è però al momento l’ipotesi meno accreditata. In viale della Liberazione si aspettano che presto si presenti qualcuno con la cifra giusta e che quindi Carboni possa fare le valigie.- "Deve finire questa Coppa America intanto, se la deve godere, si deve divertire. Noi siamo molto contenti e molto orgogliosi, stiamo dando una sbirciata alle partite nonostante gli orari,con noi, certo". Ha parlato così del futuro di Valentin Carboni il direttore sportivo dell'Inter Piero Ausilio nei giorni scorsi, in occasione dell'inaugurazione della sessione estiva di calciomercato da Rimini. Nel corso dell'ultima stagione disputata in prestito al Monza, il calciatore argentino ha collezionato 31 partite in Serie A, realizzando 2 reti e 4 assist.