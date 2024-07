Inter su Cabal: il Verona lo convoca ugualmente per il ritiro. Cosa manca per chiudere

Getty Images

Ilha diramato la lista dei convocati che saranno a disposizione di Paolo Zanetti per il ritiro di Folgaria, in Trentino: c'era curiosità per capire sefosse ancora considerato parte del progetto visto che è nel mirino dell', ma. Questo vuol dire che la trattativa non è già chiusa, anche se Oaktree ha specificato la propria preferenza verso profili di questo tipo rispetto a difensori più esperti come Hermoso o Rodriguez.: Montipò, Perilli, Berardi, Chiesa, Toniolo

: Magnani, Coppola, Ghilardi, Ceccherini, Dawidowicz (dal 18), Faraoni, Tchatchoua, Frese, Cabal, De Battisti, Nwanege: Serdar, Dani Silva, Belahyane, Harroui, Duda e Suslov (dal 22), Cissè, Luna: Tavsan, Lazovic, Mitrovic, Bragantini, Mosquera, Cruz, AjayiIl Verona sarebbe pronto a lasciar partire Cabal, protagonista da terzino sinistro nella rimonta salvezza con Baroni in panchina, per 8 milioni più 2 di bonus, cifra che l'Inter vorrebbe abbassare con l'inserimento di una contropartita tecnica come l'attaccante della Primavera Issiaka Kamaté, classe 2004, franco-ivoriano. A facilitare l'uscita di Cabal c'è anche l'arrivo dal Nordsjaelland del 26enne terzino sinistro danese Martin Frese, già ufficiale.