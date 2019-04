Andrea Pinamonti, attaccante di proprietà dell'Inter in prestito al Frosinone, si è messo in luce in questa stagione con 5 gol e 2 assist. Come scrive Tuttosport, il classe '99 può diventare la prossima plusvalenza nerazzurra. Su di lui ci sono Sassuolo, Udinese, Bologna e Parma, ma attenzione all'Ajax, che lo ha già cercato.